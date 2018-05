Inter, il Chelsea contatta Icardi: Morata possibile contropartita

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato dall'edizione online de Il Messaggero, il Chelsea negli ultimi giorni avrebbe contattato direttamente l'entourage di Mauro Icardi, capitano dell'Inter in attesa di rinnovare l'accordo con i nerazzurri. L'intenzione dei Blues è quella di trattare l'attaccante argentino inserendo nell'affare Alvaro Morata, ex Real Madrid in uscita che potrebbe gradire la destinazione soprattutto a causa della volontà della moglie Alice Campello, italianissima fashion blogger.