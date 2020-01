© foto di Giacomo Iacobellis

Il Chelsea si inserisce prepotentemente nella corsa a Gabriel Barbosa. I Blues hanno sondato il terreno per l'attaccante brasiliano, tramite intermediari: qualora partisse Olivier Giroud, nome presente nella lista di Marotta e Ausilio, dalle parti di Londra avrebbero bisogno di una punta di spessore come alternativa a Tammy Abraham. Lo scenario è confermato anche dal Daily Express, che riferisce come Gabigol sia una prima scelta per il tecnico Frank Lampard in vista del mercato di gennaio e rappresenti una vera e propria priorità. "Il Chelsea - si legge in aggiunta - potrebbe concludere l'affare rinunciando a una commissione" per l'attaccante francese, ai margini del progetto del club londinese.