Il Chelsea punta Milan Skriniar per gennaio. Secondo quanto riportato da Tuttosport il club inglese è pronto a formulare un'offerta da 80 milioni di euro per il centrale dell'Inter e questa cifra potrebbe far tentennare i nerazzurri anche se difficilmente una squadra in lotta per i primi posti della classifica in Serie A e ancora dentro la Champions League potrà decidere di cedere uno dei suoi migliori giocatori.