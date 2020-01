© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Manchester City avrebbe voluto intavolare un clamoroso scambio con l'Inter. Joao Cancelo di nuovo in nerazzurro, Alessandro Bastoni alla corte di Guardiola. Dai nerazzurri è arrivato un secco no: il giovanissimo centrale dell'Inter non è in vendita, con buona pace del City, ma anche del Barcellona, con i blaugrana che avevano chiesto informazioni negli scorsi giorni.