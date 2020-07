Inter, il City può far saltare il banco: Lautaro il dopo Aguero, ma lui preferisce (per ora) il Barça

La Gazzetta dello Sport torna a parlare del futuro di Lautaro Martinez, prevedendo una lunga estate per il Toro in ottica mercato. La clausola rescissoria da 111 milioni di euro è oramai scaduta, ma il Barcellona resta vigile e interessato. Nelle ultime ore però è tornato a fare capolino anche il Manchester City, complice la cancellazione della squalifica e la possibilità di prender parte regolarmente alla Champions League.

Sulle orme di Aguero - Da sempre il Kun è indicato come modello di riferimento di Lautaro e proprio il City vorrebbe portarlo a Manchester per farlo diventare l'erede dell'ex Atletico Madrid. In tal senso, il club inglese non avrebbe particolari problemi ad arrivare a cifre vicine al valore della clausola, solo così l'Inter può pensare di aprire una trattativa. Resta da capire cosa vorrà fare il diretto interessato: nelle scorse settimane le strade sembravano portare a Barcellona o alla permanenza a Milano. Non erano contemplati inserimenti terzi. Ma oggi, con la Champions di nuovo disponibile per il city, la situazione potrebbe cambiare.