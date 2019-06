Inter, il club adesso spera nell'Atletico Madrid per piazzare Icardi

© foto di PhotoViews

Sfumata l'ipotesi Real Madrid per Mauro Icardi, dopo l'arrivo di Luka Jovic ai Blancos dall'Eintracht Francoforte, il futuro dell'argentino resta un rebus. Tra le ipotesi verosimili ci sarebbe l'Atletico Madrid, spiega Tuttosport oggi in edicola, visto che Antoine Griezmann è in partenza e Diego Costa vorrebbe salutare. Così al Cholo, Diego Simeone, serve un nome. E l'Inter spera di riuscire a imbastire una trattativa per Icardi.