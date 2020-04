Inter, il club frena le indiscrezioni su Messi per non creare illusioni

Un freddo distacco per non creare illusioni tra i tifosi. Così Tuttosport definisce oggi la posizione dell'Inter riguardo alle voci riguardanti una possibile trattativa per arrivare a Leo Messi. Le parole dell'ex presidente nerazzurro Massimo Moratti hanno fatto rumore, ma nulla di concreto bolle in pentola.