Inter, il club non tratterà con Vidal fino a che non verrà liberato dal Barcellona

vedi letture

La risoluzione del contratto da parte di Arturo Vidal con il Barcellona si avvicina con l'Inter che ha deciso di non uscire allo scoperto ma di trattare direttamente con l'agente solo dopo che sarà avvenuta la separazione con i catalani. In ballo c'è l'ultimo anno di contratto con il Barça che vale 8 milioni di euro netti, ma visto che il giocatore ha mercato, il club di Bartomeu chiede una "transazione" che abbassi i costi della risoluzione. Una volta concluso questo passaggio, entreranno in gioco Marotta e Ausilio, che però hanno in mano un'intesa con Felicevich, agente tra gli altri anche di Sanchez. Conte ha fretta di averlo a disposizione e anche il centrocampista baratterebbe volentieri qualche seduta da separato in casa con un ritorno rapido in Italia. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.