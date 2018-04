Inter, il cuore batte i numeri. Fallire ancora non si può

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non segnano neanche le romane. Al termine del derby capitolino, Spalletti avrà esibito uno dei suoi ghigni curiosi, quanto difficilissimi da interpretare. Meglio avercele ancora entrambe davanti Roma e Lazio, che non una accanto e l’altra in via di fuga. Quando si sta troppo stretti, la voglia di uscire a respirare aria nuova e pulita risulta inevitabilmente più grande. E questo dovrà fare l’Inter: lottare e combattere ancora per ritagliarsi uno spazio definitivo, ambito da un numero sempre eccessivo di concorrenti, pronti a tutto pur di godere dei benefici che tale spazio comporta. Da sei anni i nerazzurri ne restano puntualmente esclusi, tanto da dimenticare, alla lunga, l’effetto che fa. Ma questa volta no, questa volta deve essere diverso. E per far in modo che lo sia davvero, un primo tempo come quello andato in scena all’Atleti Azzurri d’Italia, ecco, sarebbe bene non proporlo due volte.

La squadra di Spalletti è riuscita a prendersi due miseri punti nelle tre trasferte consecutive che il calendario le ha messo davanti. Per di più senza mai andare in gol. Immorale, forse. Nel corso degli ultimi ‘90 di Serie A, a voler essere un po’ pignoli, l’ha buttata dentro solo la Juventus probabile campione d’Italia per la settima volta filata. Sarà un caso. Ci sono giornate nelle quali la palla di entrare non ne vuole sapere. Per questo si consiglia di attendere ancora. L’Inter al momento è fuori dal proprio obiettivo eppure, nei tempi recenti, la corsa ad un posto in paradiso non è mai stata tanto liquida. Anche per questo, si consiglia di aspettare. Qualche volta accade che il cuore e la determinazione, la mentalità e la convinzione, il sacrificio e la passione, battono i numeri più freddi. Non a caso Lucio parla spesso di coinvolgimento. Se nascondere i limiti di questa Inter è missione quanto mai delicata, esaltarne il desiderio di non “perdere” ancora è pressoché naturale.

Domani sera, a San Siro, via all’ultimo sprint che porterà all’Olimpico, faccia a faccia con i biancocelesti di Inzaghi. Si comincia dal Cagliari senza Cigarini e Barella (squalificati). Gli uomini di Lopez nel weekend sono stati gli unici a fare bottino pieno fra le ultime otto in classifica. Il che significa che la salvezza è ora più vicina, ma non ancora centrata. Prima della vittoria contro l’Udinese era arrivato un nuovo ds, in mezzo ai tanti spintoni e insulti rivolti alla squadra tutta. Spalletti non avrà vita facile neppure stavolta e lo sa. Non avrà altre occasioni morbide e, anche questo, lo sa. Sa tutto, lui. Persino che il destino della Beneamata risiede nelle sue mani e nella sua testa. In fondo della difesa a tre o a quattro che importa. Di ulteriori delusioni non ne ha più voglia nessuno. Fallire un’altra volta non si può. Questo importa.