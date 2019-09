Inter, il derby è arrivato. Milano si ferma e dà vita a nuove sfumature

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Eccolo il derby di Milano. L’evento che blocca una città intera e che richiama alla memoria storie, tradizioni, successi, sconfitte, gioie, dolori, passato e futuro. Tutto da scrivere, a partire da questa sera. Dentro a un impianto che ci metterà parecchio prima di accettare che di partite così, un giorno o l’altro, non ne potrà ospitare più. Uno stadio senza tempo, aureo, quasi dotato di vita propria. Come le due squadre che, dall’interno, lo hanno reso immortale. Inter e Milan, o al contrario. Marchi leggendari. Colori che non si possono confondere, pieni di personalità, memoria, armonia. Pronti a confrontarsi, a confondersi, a incrociarsi per l’ennesima volta. Nati per coesistere, mai per unirsi. Nerazzurri e rossoneri si conoscono, a fondo. Si rispettano, sempre. Si rivedono in mille battaglie, glorie, cadute e ripartenze. Più grandi e forti di prima. Hanno imparato ad essere la metà di un tutto, consapevoli che senza l’altra non potrebbe mai essere lo stesso. Combattono affinché una parte possa brillare più dell’altra. Studiano perché una delle due possa risultare più bella e attraente agli occhi del mondo. Adesso tocca a Conte e Giampaolo. Maestri ossessionati dal football, allenatori dai percorsi tortuosi, capitani forti, coraggiosi e innovatori. Il primo guiderà una nave certamente più grande del secondo. Ma in mezzo all’oceano, a chi volete che importi? Viva l’imprevedibilità assoluta. Viva la gente che, per una notte, sceglie di dar vita a nuove sfumature. Viva, il derby di Milano.