Inter, il derby è un miraggio per Icardi: permane la distanza e il fastidio

Si allontana il ritorno in campo di Mauro Icardi. Una maglietta quella del classe 1993 che rischia di restare piegata nei cassetti di Appiano Gentile ancora a lungo. Il problema al ginocchio è concreto e il numero nove nerazzurro è sempre più orientato a sottoporsi a una operazione di pulizia. Una decisone che, di fatto, potrebbe fine in anticipo alla stagione del centravanti argentino.

LA SITUAZIONE - L'Inter è a conoscenza della questione che è stata evidenziata anche dai controlli effettuati alla clinica Humanitas due settimane fa. Certo il problema potrebbe anche essere gestito tramite una terapia conservativa, con conseguente slittamento dell'operazione a fine campionato, ma - da quanto filtra dall'entourage dell'argentino - Mauro sarebbe stufo di convivere con questo fastidio. Naturalmente il limite di sopportazione è direttamente proporzionale alla perdita della fascia, vissuta come un esproprio da parte di Icardi che oggi non si sente più al centro del progetto nerazzurro. Per intenderci: da capitano ho sempre stretto i denti, convivendo per mesi con problemi e fastidi fisici. Se però sono un giocatore come gli altri, allora penso per prima cosa alla mia salute come hanno fatto tanti calciatori in occasioni analoghe. Questo, in sintesi, il pensiero del goleador di Rosario.

DERBY - Nonostante le voci degli ultimi giorni, la presenza di Mauro Icardi in campo nel prossimo derby resta così improbabile. A meno di sviluppi clamorosi rubricabili alla voce retromarcia. Quella che invoca Icardi, che chiede all'Inter una ribalitazione mediatica della moglie-manager Wanda Nara in prima istanza e il recupero della fascia successivamente. Decisioni, al momento, difficilmente assecondabili fanno sapere da Corso Vittorio Emanuele. Solo un intervento forte e in prima persona del presidente Zhang potrebbe sbloccare la vicenda, riportando in campo Icardi. Se non proprio una pace, l'intervento diretto della proprietà potrebbe quantomeno originare un patto di non belligeranza: avanti insieme fino all'estate e solo allora una risoluzione del caso attraverso la pace definitiva (a oggi complicata) o la cessione al miglior offerente.