Inter, il destino di Conte resta incerto: Zhang verso il rientro in Italia per sistemare la questione

vedi letture

Il futuro di Antonio Conte all'Inter, scrive oggi il Corriere dello Sport, resta in bilico. Nonostante la qualificazione ai quarti di Europa League, lo sfogo di sabato scorso ha lasciato il segno all'interno della società e una volta che sarà conclusa anche la campagna europea di Germania la società ed il tecnico dovranno vedersi, parlare e prendere decisioni.

Conte chiede più ascolto - Per il quotidiano Conte chiederà che le sue indicazioni siano più ascoltate, soprattutto sul mercato ma non solo. Il presidente Steven Zhang però ha una visione diversa e punta sulla divisione dei ruoli, quindi difficilmente darà tutto il potere a Conte. A quel punto, la palla passerà proprio al tecnico: deciderà di fare un passo indietro (rassegnando le dimissioni) o andrà avanti insoddisfatto? La questione è da risolvere a stretto giro di posta e proprio per questo lo stesso Zhang sta lavorando per tornare a Milano il prima possibile, in modo da incontrare direttamente Conte (e non tramite videocall come successo nelle scorse ore).