Inter, il diktat di Lukaku. Con Conte o con Allegri, la crescita non si fermerà

Non potevano che giungere dal leader e trascinatore indiscusso del nuovo corso del club, le parole che indicano la via per il domani, già in effetti parecchio vicino. Romelu Lukaku, proprio perché capo gruppo e non conta qui la fascia al braccio, è stato quello che più di tutti ha sentito la botta morale della finale persa. E allora, lui, spinto da un'ondata di amore e supporto globale, ha riacceso la fiamma con avvertimenti e rassicurazioni del tipo "Combatteremo", o "L'Inter non è morta", o ancora "La direzione è quella giusta". Perciò, al netto di partenze inevitabili, delusioni cocenti e nuovi ambiziosi innesti che certamente ci saranno, la crescita nerazzurra non si fermerà. Un movimento, una spinta ulteriore che non dipendono neppure da chi siederà in panchina nella prossima stagione. Che sia ancora Antonio Conte il condottiero di una missione conclamata (tornare a vincere qualcosa di importante e in fretta) o, in caso di addio, l'ex guida della Juventus Massimiliano Allegri, il processo all'insù del club di Suning non si fermerà. Lo ha ribadito la proprietà, l'ha trasmetto chiaramente il presidente Steven Zhang, lo sottolineano pure i giocatori che più rappresentano questa squadra: il meglio deve ancora venire. Potete giurarci.