Inter, il disinteresse per Eriksen è diventato umiliante. Non doveva andare così

È vero che Christian Eriksen le occasioni le ha avute e dai grandi campioni ci si aspetta che subito facciano la differenza (ma allora Hakimi? Sarà giovane, ma è stato pagato da grande campione: la doppietta al Bologna lo ha... "salvato"). Com'è vero che il danese guadagna 9 milioni con i bonus e perciò non può, in ogni caso, lamentarsi più di tanto se gioca meno o proprio non gioca. Com'è anche vero che se l'Inter comunque vince, se i risultati sono dalla parte dell'allenatore, a nessuno deve dare spiegazioni né nessuno può più tanto stare a contestare alcunché. Non ci sono dubbi che l'ex Tottenham, pagato 35 milioni di euro (incluso commissioni) dall'Inter - che per bocca dell'ad Beppe Marotta, pure ha ammesso l'errore nell'aver portato a termine suddetta operazione un anno fa - a gennaio lascerà i nerazzurri, ma non per questo è giustificabile o comunque non biasimabile la gestione del ragazzo da parte di Antonio Conte. L'immagine del trequartista di Middelfart sta danneggiandosi irrimediabilmente di partita in partita, laddove dal pari di San Siro contro il Parma ha giocato 21' in otto partite: 11' a Kiev, 4' contro il Real Madrid, 5' a Reggio Emilia, addirittura 1' (a partita chiusa) sabato contro il Bologna. Un disinteresse che si trasforma in umiliazione. Inconcepibile, senza senso. Di minuti per fare presenza Eriksen, invero, non ne avrebbe granché bisogno. Una bellissima (e costosa) storia presto divenuta incubo. Peccato. Non era così che doveva andare.