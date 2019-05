© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un nuovo nome per la fascia destra dell'Inter: Pablo Sarabia, un contratto in scadenza col Siviglia nel 2020 e uno stipendio che non è ritenuto dal giocatore stesso all'altezza delle prestazioni offerte. I numeri parlano per lui, che in stagione ha fatto 21 gol e 17 assist: ha una clausola di rescissione da 18 milioni di euro, che coi prezzi che corrono appare decisamente appetibile. L'Inter è disposta ad accontentare una richiesta di stipendio da 3 milioni annui, offrendogli un contratto per 4 stagioni. I contatti ci sono già stati e il feeling è alto, anche se sul giocatore, raccolta la Gazzetta dello Sport, ci sono anche un altro club italiano, uno straniero e il Valencia.