© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Aspettavamo questo momento da anni, vogliamo qualificarci. Dobbiamo arrivare a 10 punti, che sono tanti, se poi non passeremo accetteremo il verdetto con la soddisfazione di aver fatto il nostro in un girone difficile". Queste le parole di Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, a Sky Sport a pochi istanti dal fischio d'inizio della gara contro il PSV. Il dirigente nerazzurro poi si sofferma sulla formazione del Barcellona contro il Tottenham: "L'ho vista io e forse lo sa anche il mister, ma non mi piace parlare di questo con i calciatori. Noi vogliamo pensare solo a noi, solo a questa partita. Ci siamo sforzati per fare in modo che cuore, testa e orecchie siano solo su San Siro".