Inter, il faccia a faccia con la Juve apre al mercato

Forse non sarà stata analoga a quella del Flamengo, la reazione esplosa in viale della Liberazione dopo che Gabigol si è eretto ad idolo immortale della torcida rubronegra regalando al Mengao la Copa Libertadores, ma di certo il paragone non è così distante dallo stato d’animo di Marotta, Ausilio ed Antonio Conte. Del resto, le parole del tecnico nerazzurro, cadenzate dagli impegni che stanno strutturando la stagione dell’Inter, sono state più che eloquenti, quasi al pari dei risultati ottenuti sul campo. Senza l’Inter, senza questa Inter, in grado di inanellare la migliore partenza in campionato della sua storia, probabilmente il tricolore sarebbe già stato assegnato. E a questo punto vale la pena crederci davvero: la ricetta per andare fino in fondo non può prescindere da una sessione di mercato in cui i meneghini devono essere protagonisti, ed il tesoretto che i nerazzurri stanno cercando di costruirsi dipenderà anche e soprattutto dalle cessioni che si andranno a predisporre già nell’immediato. Gabigol in primis. Sugli obiettivi in entrata, è d’obbligo una riflessione legata alla linea mediana, l’infortunio di Barella obbliga più che suggerire un intervento radicale in quella zona del campo, con De Paul che per distacco rappresenta il primo ma complicato obiettivo da raggiungere, e con le alternative legate per esempio a Matic che potrebbero aggiungersi ad una grande spesa che comunque la famiglia Zhang affronterà in inverno. In casa Juventus, il mondo gira sostanzialmente al contrario: i successi arrivano anche senza spingere a fondo sul pedale dell’acceleratore, ed il mercato invernale sarà utile a lenire i malcontenti interni con qualche cessione piuttosto che a lavorare per completare una rosa già opulenta in ogni ordine di ruolo. Il tutto in attesa di sfidarsi faccia a faccia, dapprima sul campo, e poi sul mercato nella caccia alle migliori individualità espresse dal campionato. Kulusevski in primis, ma non solo... Insomma, gli ingredienti per un duopolio ci sono tutti, e per una volta, l’esito della battaglia non è più così scontato.