Inter, il Flamengo ha chiesto Miranda in prestito gratuito: no dei nerazzurri

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si complicano tremendamente i piani del Flamengo di prelevare Joao Miranda dall'Inter. Secondo quanto appurato da Fox Sports Brasile, il club Rubro-Negro, così come successo per Gabriel Barbosa, ha chiesto l'esperto difensore in prestito gratuito, ricevendo un due di picche dalla controparte che vorrebbe almeno 8 milioni di euro da reinvestire su un nuovo centrale. Il nome più caldo, stando alla stampa italiana, resta sempre quello di Joachim Andersen.