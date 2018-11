Inter, il flop di Perisic ora preoccupa

Fonte: Sportitalia

L’avvio della stagione dell’inter non si può considerare negativo. Nè in campionato, né nella sua campagna europea. Allo stesso modo, la prima porzione della stagione nerazzurra non può essere nemmeno soddisfacente. Qualche passaggio a vuoto di troppo in gare in cui non sarebbe stato consentito farlo, frenate brusche in Champions quando sarebbe stato il caso di premere sull’acceleratore. Il denominatore comune tra i momenti di gioia ed esaltazione e quelli di nervosismo e scoramento che affliggono Spalletti è pero inequivocabilmente una mancanza. Prima inattesa, poi prevedibile, infine quasi noiosa: quella di Ivan Perisic. Uomini forti, destinI forti. Questo il mantra del tecnico dell’Inter, che non sembra avere però coinvolto al punto giusto l’indolenza costante di un campione potenziale che continua a fallire l’appuntamento con il destino per confermarlo in maniera inequivocabile. La voglia di Premier palesata all’immediata vigilia della sfida di Wembley, in cui la solita prestazione incolore si è andata ad incasellare con le altre già fornite nel corso della stagione, l’ennesima goccia all’interno di un vaso che inizia a colmare la propria misura. E se nelle ultime due estati si guardava con grande apprensione alle sue possibili decisioni future, ora il discorso sembra essersi ribaltato. Perchè le alternative non mancano, e perchè una squadra con l’ambizione di tornare grande non può più attendere chi agli appuntamenti che contano continua a farsi notare solo per la sua assenza.