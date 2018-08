Inter, il futuro è in casa: tre rinnovi pesanti sul taccuino del club

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In arrivo rinnovi pesanti in casa Inter, racconta Il Corriere dello Sport oggi in edicola. A un passo quello di Mauro Icardi: l'offerta nerazzurra è di 6.5 circa, Wanda Nara ne chiede 8. Stesso discorso per Milan Skriniar, per il quale i nerazzurri hanno rifiutato tutte le offerte in estate e il terzo sarà Marcelo Brozovic. Il difensore attualmente prende 1,5 milioni di euro all'anno, il croato 2,5.