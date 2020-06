Inter, il futuro dei riscatti di Biraghi e Sensi rimandato ad agosto

Il futuro dei prestiti di Stefano Sensi e Cristiano Biraghi all'Inter, verrà discusso solo ad agosto. Nonostante da ieri fino a domani sia aperta una finestra riservata all'esercizio dei prestiti tra club italiani, i nerazzurri sono orientati ad utilizzare quella che verrà aperta dal 17 al 19 agosto, comunque prima dell'inizio del calciomercato ufficiale, per definire i destini dei due calciatori. Per il centrocampista non ci sono dubbi: il gentlemen agreement col Sassuolo prevede il pagamento dei 27 milioni di riscatto firmati sul contratto. Per l'esterno arrivato dalla Fiorentina che potrebbe essere riscattato per 12 milioni invece i dubbi sono diversi. Grazie al suo status di calciatore cresciuto nel settore giovanile interista la discussione è aperta e con i viola non è da scartare l'ipotesi che si decida per un rinnovo dei prestiti incrociati con Dalbert di scena ancora al Franchi almeno fino al 2021. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.