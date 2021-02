Inter, il futuro della porta torna d'attualità: Musso e Cragno sono in cima alla lista

L'errore di Handanovic contro la Juventus ha riaperto la questione portiere in casa Inter. Non era una priorità per i dirigenti nerazzurri, ma il rendimento del capitano interista spingerà Marotta e Ausilio a fare valutazioni approfondite in merito. Il primo nome in lista è Musso e i rapporti con l'Udinese, aperti anche per la trattativa che prosegue per De Paul potrebbero favorire la doppietta. Altrimenti c'è Cragno e con Giulini e il Cagliari ci sarà da riparlare di Nainggolan. Gli outsider invece sono Silvestri dell'Hellas e Meret del Napoli. A riportarlo è Tuttosport.