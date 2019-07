Inter, il futuro di Dimarco si decide ad agosto. Il Bologna riflette

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arrivano novità direttamente da FcInterNews.it sul futuro di Federico Dimarco, terzino sinistro di proprietà dell'Inter rientrato in nerazzurro dopo la stagione trascorsa in prestito al Parma. Secondo quanto si apprende, il laterale mancino - che non rientra nei piani del club meneghino - è monitorato da Torino e Bologna, ma nessuna delle due ancora ha presentato un'offerta ufficiale. Possibile che il suo destino si decida ad agosto, con la soluzione rossoblù che ad oggi sembrerebbe più percorribile.