Inter, il futuro di Giroud dipende dal ricorso del Chelsea sul mercato

Olivier Giroud discuterà il suo addio dal Chelsea a gennaio. Secondo quanto riportato dall'Evening Standard il centravanti non vuole perdere il treno per Euro 2020: nonostante la stima di Deschamps nei suoi confronti e le prese di posizione del ct in favore del centravanti, lo scarso utilizzo sotto la gestione Lampard potrebbe cambiare lo scenario da qui a giugno. Il tecnico dei blues, anche se gli preferisce Tammy Abraham e Michy Batshuayi, vorrebbe tenere il transalpino considerando il blocco del mercato in entrata. Tuttavia il club ha presentato ricorso ed entro fine anno arriverà la sentenza della Corte d'Appello. 33 anni, su Giroud c'è l'interesse di Milan e Inter.