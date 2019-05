Inter, il futuro di Icardi prima di tutto. La situazione tra strappi e clausole

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alexis Sanchez è stato proposto, ma al momento resta un’ipotesi remota per l'Inter. Il club nerazzurro - sottolinea La Gazzetta dello Sport - ha infatti altre priorità per l’attacco, dove è facile ipotizzare una specie di mini rivoluzione, soprattutto qualora dovesse arrivare sulla panchina nerazzurra Antonio Conte. Ma prima di qualunque trattativa in entrata, l’Inter dovrà definire il futuro di Mauro Icardi.

Oggi è difficile pensare che l’ex capitano resti ancora in nerazzurro visti gli ultimi due mesi - prosegue il quotidiano - ma è altrettanto improbabile che qualche club possa decidere di pagare la clausola rescissoria da 110 milioni (valida solo per l’estero ed entro il 15 luglio) dopo lo strappo tra club e giocatore. Icardi però è un patrimonio enorme e non può essere svenduto: lascerà Milano per 70-80 milioni. Solo allora l’Inter potrà stringere per un nuovo attaccante.