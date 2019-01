Inter, il futuro di Karamoh è ancora incerto: piace alla Fiorentina

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come si legge sulle pagine di Tuttosport il futuro di Yann Karamoh, esterno offensivo dell'Inter in prestito al Bordeaux, è ancora incerto. Il francese piace alla Fiorentina, squadra dove milita uno degli obiettivi di mercato dei nerazzurri, Federico Chiesa. Strappare il figlio d'arte alla Fiorentina non sarà affatto facile, visto che i viola lo valutano oltre 70 milioni di euro e la concorrenza è grande, a partire dalla Juventus.