Inter, il futuro di Keita dipende (anche) da Federico Chiesa

Il quotidiano Tuttosport fa il punto sul futuro all'Inter di Keita Balde. L'attaccante è arrivato in estate dal Monaco in prestito oneroso (5 milioni) con diritto di riscatto a 34 e secondo il quotidiano il suo futuro dipenderà, oltre che dal rendimento in campo, dal destino di Federico Chiesa. L'Inter infatti con la Juventus è una delle principali contendenti per il talento della Fiorentina e nel caso in cui i nerazzurri dovessero capire di avere serie chance lo metterebbero davanti a Keita nelle preferenze. Diverso il discorso se si dovesse decidere di cedere Ivan Perisic. In quel caso Keita potrebbe essere riscattato anche con l'arrivo di Chiesa.