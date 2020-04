Inter, il futuro di Matias Vecino resta incerto: tre strade per il centrocampista nerazzurro

Quale sarà il futuro di Matias Vecino? Come sii legge sulle pagine di Tuttosport infatti, il centrocampista ex Fiorentina questo inverno ha vissuto una situazione difficile, con la valigia pronta e quasi fuori squadra per qualche settimana. L'uruguaiano, prima dell'emergenza Coronavirus, aveva recuperato il posto in squadra e messo minuti nelle gambe. Adesso - si legge - sono tre le opzioni per il suo futuro. La prima prevede una cessione per fare cassa, ma non è detto che l'Everton, che lo aveva cercato a gennaio, si ripresenti in estate. Seconda opzione: venire usato dai nerazzurri in qualche trattativa come pedina di scambio. La terza ed ultima opzione prevede la permanenza in nerazzurro, visto che Borja Valero, in scadenza di contratto, non rinnoverà.