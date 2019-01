Inter, il futuro di Ranocchia è incerto: tra rinnovo e nuovo prestito

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Andrea Ranocchia e l'Inter, la storia che ha toccato l'apice quando il difensore aveva la fascia di capitano al braccio. Sfilatagli via poco dopo da Mauro Icardi, nonostante un paio di prestiti e le zero presenze questa stagione, l'ex Bari potrebbe rinnovare il suo contratto perché all'Inter fa comodo per questioni di liste. Nel caso in cui la proposta di prolungamento non dovesse esser messa sul tavolo, però, a fine stagione Ranocchia potrebbe salutare, magari di nuovo in prestito: su di lui ci sono squadre di Premier League, Liga (il Villarreal) e l'Empoli.