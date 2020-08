Inter, il futuro di Skriniar dipende dal tecnico. Con Allegri sarebbe blindato in nerazzurro

Secondo il Corriere dello Sport, con l'eventuale arrivo di Massimiliano Allegri in caso di addio ad Antonio Conte, il futuro di Milan Skriniar sarebbe certamente ancora in nerazzurro. Con la permanenza di Conte l'ex Samp finirebbe sul mercato, mentre con Allegri sarebbe un punto fermo della difesa del futuro. I giocatori destinati alla cessione per far cassa, in quel caso, sarebbero Marcelo Brozovic e Lautaro Martinez, anche se molto dipenderà dalle eventuali offerte in arrivo in Viale della Liberazione.