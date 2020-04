Inter, il futuro passa dai gol: se parte Lautaro sono quattro i nomi in lista, il primo è Werner

In casa Inter si interrogano su un possibile futuro senza Lautaro Martinez, che continua a essere al centro dei pensieri del Barcellona. Se il Toro alla fine dovesse partire, i nerazzurri hanno già in mente almeno quattro obiettivi da provare a raggiungere. Il primo è quello di Timo Werner del Lipsia, che Ausilio segue da tempo e con grande interesse. Ha una clausola da 60 milioni che vale fino a fine aprile ma soprattutto ha Bayern e Liverpool da tempo vicine all'offerta che può cambiare le carte in tavola. Oltre al tedesco c'è anche Luka Jovic, assolutamente poco centrale nel gioco del Real Madrid e dunque potenzialmente raggiungibile più facilmente. Martial è un pallino che non è mai andato via dalla testa dei dirigenti interisti, ma adesso è centrale nel gioco di Solskjaer e dunque molto difficile da rilevare. Infine il gioiellino Osimhen del Lille, che tutti vogliono e sul quale anche l'Inter si è mossa da tempo. Aubameyang, un tempo vicino alla cima della lista, è calato di molto nelle quotazioni e al momento non pare interessare il club di Zhang. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.