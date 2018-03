Inter, il Galatasaray alza l'offerta per il riscatto di Nagatomo

Fonte: fcinternews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Galatasaray alza, ma solo leggermente, la proposta per il riscatto di Yuto Nagatomo: secondo le ultime voci riportate da Fanatik, l'offerta del club di Istanbul sarebbe passata da 2 milioni a 2,5 milioni di euro. Il Gala, che si fa forte della volontà del giocatore di rimanere in Turchia, farebbe firmare al giocatore un biennale con opzione per il terzo anno.