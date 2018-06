Inter, il Galatasaray aspetta l'UEFA per il riscatto di Nagatomo

Fonte: Fcinternews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Galatasaray attende entro l'otto giugno di sapere il responso dell'Uefa circa la definizione di un agreement di quattro anni dopo l'esclusione dalle Coppe decretata nel 2016 per poter agire sul mercato. Secondo quanto riportato da FutbolArena, il primo obiettivo è ottenere il riscatto di Yuto Nagatomo, per il quale il Cimbom deve solo sedersi ad un tavolo con l'Inter per trattare. Il club di Istanbul spera anche di trattenere Jason Denayer e Ryan Donk.