Inter, il Galatasaray lavora alla permanenza di Nagatomo

Il Galatasaray sta lavorando alla permanenza di Yuto Nagatomo, terzino giapponese che ha un contratto con l'Inter in scadenza nel giugno 2019. Come riporta la stampa turca, al termine del campionato il procuratore del calciatore, Federico Pastorello, andrà a Istanbul per chiudere l'accordo.