Inter, il giorno dei summit: linea tracciata per il mercato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Proseguono le consultazioni in casa Inter. La società nerazzurra si è resa protagonista di una giornata di vertici di mercato che hanno coinvolto anche il nuovo tecnico Antonio Conte, assorbito dal ruolo di guida non solo tecnica delle operazioni. Tra le richieste di Conte spicca quella legata allo staff, da completare con l’inserimento del preparatore Antonio Pintus, artefice del ciclo miracoloso in casa Real Madrid. Sarà poi tempo di mercato, con Dzeko sempre più in dirittura d’arrivo e con la necessità di trovare almeno un esterno a tutto campo ed un centrocampista di qualità e quantità per completare il terzetto in compagnia di Brozovic e Nainggolan. Su Barella abbiamo raccontato tutto dalla scorsa estate, Van de Beek è un sogno condiviso con il Borussia Dortmund, mentre per la corsia laterale la candidatura di Chiesa resta valida al netto dei comunicati viola. Da monitorare la pista legata ad Atal, non prima scelta ma certamente gradito, mentre è in dirittura d’arrivo il baby colpo Agoume, attualmente in forza al Sochaux ed oggetto di un corteggiamento lungo dodici mesi. Per tutto il resto, c’è un’intera estate. Che potrebbe comprendere un colloquio con Icardi destinato a decifrare le manovre e gli investimenti per la fase avanzata.