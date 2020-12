Inter, il giorno del summit: dirigenza già ad Appiano con Conte. Zhang collegato dalla Cina

vedi letture

Si sono ritrovati questa mattina i giocatori dell'Inter ad Appiano per la prima delle due sessioni in programma oggi (la seconda nel pomeriggio, stesso programma anche domani). E se da una parte la squadra ha lavorato con un allenamento fisico sul campo dopo aver effettuato i tamponi rapidi - sottolinea Sky Sport - dall'altra c'è attesa per l'incontro previsto nelle prossime ore tra Antonio Conte e la dirigenza. Sul tavolo, la situazione generale del club ma anche il mercato in entrata e le possibili strategie in uscita (Eriksen, Nainggolan e non solo). Presenti Beppe Marotta e Piero Ausilio, dovrebbe essere presente in videocall anche il presidente Steven Zhang collegato dalla Cina.