Inter, il giorno di Conte e le sue scelte

Dalle indiscrezioni alla realtà, il passo è stato relativamente breve. Le smentite poco convinte hanno partorito uno scenario che già era stato fondamentalmente disegnato, e che diventa reale con l’ufficialità del divorzio tra l’Inter e Luciano Spalletti. Il regno di Antonio Conte prende il via con le forti influenze che il tecnico leccese avrà nelle scelte di mercato estive che costruiranno il progetto nerazzurro, e che partiranno da una base tutta italiana che potrebbe corrispondere ai profili di Federico Chiesa e Nicolò Barella. Per il primo l’Inter ha fatto registrare un forte inserimento che potrebbe fare da preludio ad un vero e proprio assalto, per il centrocampista del Cagliari invece i discorsi erano già avviati da tempo e aspettano solo di essere ratificati nei dettagli. La rivoluzione più importante potrebbe allora riguardare la linea avanzata, e sarà strettamente dipendente da Mauro Icardi. L’attaccante argentino vorrebbe rimanere, ma la società ha un pensiero differente in assenza di rinnovo, ed il suo valore di mercato è in picchiata. La sensazione è che possa risultare decisivo un faccia a faccia tra il numero 9 ed Antonio Conte, se l’esito fosse negativo il piano è identificabile con l’inserimento di Dzeko a completamento dell’organico e con l’investimento su Lukaku per la effettiva sostituzione del centravanti di profilo internazionale e futuribile. L’attaccante del Manchester United, peraltro, condivide con Conte il rapporto con l’intermediario che sta costruendo l’affare. Insomma un gioco ad incastri che scatenerà un programma ambizioso nel segno di Antonio Conte.