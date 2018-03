Inter, il giovane Odgaard pronto al salto tra i professionisti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Comunque vada, questi saranno gli ultimi mesi in Primavera per Jens Odgaard, attaccante danese classe 1999 dell'Inter, che non sta facendo rimpiangere Pinamonti in questa stagione (con l'italiano spesso aggregato ai grandi di Spalletti, ndr). FcInterNews rivela infatti che il centravanti ha deciso di tentare l'avventura in Prima Squadra e sarebbe pronto a mettersi in gioco anche con un prestito, aprendo così un nuovo capitolo della propria carriera.