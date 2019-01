Inter, il guaio è sempre nella testa. Effetto mercato lungo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Perisic e Candreva con il mal di pancia, Keita bloccato in infermeria, la squadra che va in confusione dopo una prima discreta mezz’ora, il cambio modulo che non regge, Nainggolan dal rendimento nero (mai così male in carriera), Politano che gioca 15’ min di alto livello e poi si fa espellere per proteste, il mercato (in uscita) ancora in fermento. Quante cose da dire per un’Inter che nel 2019 non ha ancora vinto né fatto gol. Più che una questione tattica e di impostazione sul campo, il guaio sembra stare nella testa di chi va in campo. E’ un attimo che si cade nuovamente in una crisi che non conosce tempo e neppure motivo. Il perché di certe prestazioni può essere individuato in molte ragioni.

Di certo c’è che del mercato invernale lungo, stando così le cose, Ausilio e Marotta ne farebbero volentieri a meno. Bisognerebbe preparare la sfida alla Lazio in Coppa Italia, interrompere immediatamente l’andamento lento in campionato senza elementi che in squadra pesano parecchio, evitare che i più snobbino l’Europa League perché da qui si passa per forza se si intende davvero alzare il tiro in campo internazionale. Ma il condizionale, quando tra un impegno e l’altro piombano in ufficio richieste di partenze e rinnovi, è assolutamente d’obbligo. L’Arsenal per Perisic non vorrebbe andare oltre i 5 milioni per il prestito e 40 per il riscatto. Risposta da Corso Vittorio Emanuele: no, grazie. Quindi Candreva, stanco d’essere considerato un’alternativa. Proposto al Dalian Yifang uno scambio con Carrasco: trattativa aperta. E fra tre giorni si gioca di nuovo, gara da dentro o fuori.