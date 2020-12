Inter, il contrappasso danese: Conte si affida ad Eriksen nella serata più delicata

vedi letture

Il contrappasso danese. Ovvero la necessità, da parte di Antonio Conte, di doversi affidare proprio ad Eriksen nella serata più delicata di questo inizio di stagione. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport infatti, Barella con ogni probabilità sarà assente questa sera contro lo Shakhtar. "Oggi ultimo test sul campo per la caviglia, ieri lievemente più sgonfia rispetto a quanto fosse lunedì. Ma le chance sono ridottissime, nonostante la generosità del centrocampista", scrive la rosea. Non resta che Eriksen, l'uomo con la valigia in mano che diventa all'improvviso il protagonista più atteso.