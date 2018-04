Inter, il ko di Gagliardini può essere serio: già finita la sua stagione?

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Spalletti rischia di aver perso Roberto Gagliardini per il resto della stagione. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, l'infortunio muscolare subito ieri contro il Cagliari dal mediano potrebbe rivelarsi serio. Gagliardini ieri sera è uscito in barella visibilmente dolorante, con le mani al volto, immerso anche in un dispiacere infinito visto il momento positivo che stava vivendo. L’ex giocatore dell’Atalanta è rimasto negli spogliatoi durante la serata per seguire la partita e solo al termine ha lasciato lo stadio attraversando la zona mista zoppicando. Adesso si aspetteranno gli esami per dare una diagnosi più completa al guaio muscolare e per delinearne i tempi di recupero che non saranno brevi, tutt'altro. C'è il serio rischio che la sua stagione sia finita ieri sera.