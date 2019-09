© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nonostante il sempre valido motto dello “squadra che vince non si cambia”, in casa nerazzurra potrebbero esserci interessanti novità di formazione rispetto alle prime due gare di campionato. Una rivoluzione che potrebbe ragionevolmente partire dalla retroguardia, coinvolgendo i profili di De Vrij e Godin che per ragioni diverse hanno marcato visita contro Cagliari e Lecce dal primo minuto ma che potrebbero invece essere rilanciati nella gara di casa contro l’Udinese di domani sera. Una linea arretrata che promette sfracelli per la qualità degli interpreti in questione, ma che non ha ancora avuto modo di essere testata in gare di un certo peso specifico. Sulla linea mediana l’unico parziale dubbio è rivolto a Barella, ancora in attesa di una chance dal primo minuto, mentre per quanto riguarda l’attacco Alexis Sanchez è al momento una delle possibilità per affiancare Lukaku nell’undici di partenza.