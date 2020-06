Inter, il Lione non allontana Godin. Aulas: "È un nome che abbiamo valutato"

vedi letture

Il presidente del Lione Jean-Michel Aulas non allontana Diego Godin, difensore dell’Inter accostato nei giorni scorsi proprio al club francese. Intervistato da Europe1, Aulas ha ammesso l’interesse per il centrale uruguaiano e per Mamadou Sakho: “Questi sono nomi che sono stati vagliati, come ce ne sono molti altri. Abbiamo la particolarità di avere la possibilità, nonostante la crisi sanitaria, di effettuare una campagna acquisti piuttosto ambiziosa. Vogliamo puntare ai primi posti nella prossima stagione”, ha concluso.