Inter, il Manchester di Mourinho torna alla carica per Perisic

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Manchester United è pronto a tornare alla carica per Ivan Perisic. Come riporta il Daily Mirror, infatti, José Mourinho avrebbe chiesto nuovamente alla propria dirigenza l'acquisto dell'esterno d'attacco dell'Inter, considerato ideale per esaltare le doti offensive di bomber Lukaku. L'alternativa a Perisic è il suo connazionale Ante Rebic, in forza all'Eintracht Francoforte.