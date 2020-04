Inter, il Manchester United chiede a Sanchez di tagliare lo stipendio: no del cileno

vedi letture

Secondo le informazioni riportate dal London Evening Standard, Alexis Sanchez avrebbe rifiutato il taglio agli stipendi proposto dal Manchester United, che sta pagando gran parte dell'ingaggio del giocatore prestato all'Inter. Il cileno, secondo il giornale inglese, non dovrebbe restare in maglia nerazzurra e anche i Red Devils hanno intenzione di sbarazzarsi di un contratto così pesante il prima possibile. Un problema per il bilancio, soprattutto in questo momento di grande emergenza per l'interruzione della stagione calcistica a causa del coronavirus.