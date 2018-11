Inter, il Manchester United fa dietrofront su Skriniar: troppo costoso

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto si apprende dal Manchester Evening News, il Manchester United avrebbe, almeno per il momento, mollato la presa nei confronti del difensore Milan Skriniar. Lo slovacco è uno dei pezzi pregiati dell'Inter attuale, e su di lui si erano posate anche le attenzioni di un ex nerazzurro come Jose Mourinho, manager dei Red Devils. La cui dirigenza ritiene troppi gli 85 milioni, cifra considerata come piatto minimo per far partire il centrale.