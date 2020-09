Inter, il Manchester United pensa a Perisic. Il croato è il piano B in caso non arrivasse Sancho

vedi letture

Secondo quanto riportato dal Daily Telegraph il Manchester United sta iniziando a valutare concretamente un piano B a Jadon Sancho, sul quale il Borussia Dortmund non è disposto a scendere sotto i 120 milioni di euro. Un'alternativa presa in considerazione è Ivan Perisic. Il croato non rientra nei piani tattici di Antonio Conte e non è stato riscattato dal Bayern Monaco, che al suo posto si è assicurato Leroy Sané.