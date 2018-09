Inter, il Manchester United vuole inserire Perisic nell'affare Martial

Attenta Roma: il Barça vuole Monchi per far partire un nuovo ciclo

Come riferito dal Corriere dello Sport oggi in edicola, la Roma teme di dover fare presto a meno del proprio uomo-mercato di riferimento, il ds Monchi. Infatti il Barcellona avrebbe messo nel mirino l'attuale dirigente giallorosso, nell'ottica di far ripartire un nuovo ciclo. Nonostante...