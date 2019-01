© foto di PhotoViews

Secondo quanto riportato da Le Phocéen, il Marsiglia starebbe sfruttando la presenza in città di Mino Raiola nell'ambito della presentazione di Mario Balotelli per aprire un canale preferenziale per l'esterno mancino dell'Inter Dalbert Henrique ( Leggi qui i dettagli ). Il giocatore è in cima alla lista di Rudi Garcia che dopo l'acquisto dell'attaccante ex Nizza ha chiesto con forza un difensore di fascia sinistra.