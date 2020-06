Inter, il medico dell'Anderlecht: "Lukaku non avrà il tempo per abituarsi al ritmo partita"

Il medico sociale dell'Anderlecht, Kristof Sas, ha parlato della ripresa della Serie A, soffermandosi anche su Romelu Lukaku: "Il rapido seguito delle partite avrà un ruolo, ma anche la lunga inattività. Romelu Lukaku ha dovuto allenarsi nel suo condominio. E adesso non ha praticamente il tempo di adattarsi al ritmo delle partite. Soprattutto nei movimenti classici come lo sprint, girarsi nello stretto o passarsi la palla. Bisogna allenarsi in gruppo, ma sarà come andare in battaglia: c'è il rischio di farsi male rapidamente".